В Киеве запустят дополнительные рейсы городской электрички [ Редактировать ]
В Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички. Они будут курсировать в час пик. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
Так, с завтрашнего дня запустят такие рейсы:
- в утренний час пик - рейсы №7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1);
- в вечерний час пик - рейсы №7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2).
По субботам и воскресеньям курсирование будет происходить согласно предварительному расписанию - без изменений.
"С новым расписанием движения можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички, и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс", - отметили в ведомстве.
Ранее мы писали, что в Украине возобновят движение 17 поездов.
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