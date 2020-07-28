В Бельгии на украинского священника напала темнокожая мусульманка (фото) [ Редактировать ]
В бельгийском городе Гент темнокожая мусульманка напала на настоятеля украинской греко-католической общины Рождества Иоанна Крестителя Ивана Данчевского. Она кричала о пророке Мухаммеде, пыталась забрать ключи и угрожала, что скоро храм станет мечетью. Об этом сам священник написал на своей странице в Facebook.
После службы, когда возвращался домой, неизвестная женщина напала на меня и пыталась отобрать ключи и зайти в дом. Была агрессивной, сказала, что скоро этот храм будет мечетью, а церковный дом принадлежит ей. К счастью, полиция прибыла достаточно быстро и ее арестовали.
В комментариях к своему сообщению отец Иван написал, что, полиция проведет с ней воспитательную беседу, а если ее визит повторится, придется подавать в суд.
Я живу в мусульманском районе, все знают, что я священник, потому что даже внешне видят как я иду в храм в подряснике. Никаких проблем не было. Меня хорошо приняли во всех магазинчиках, где собственниками и работниками являются мусульмане, и даже обращаются "батюшка". Очевидно, что эта женщина с проблемами психики и религиозным фанатизмом. Однако при ее криках о Мухаммеде никто из мусульман, собравшихся на это зрелище, не успокоил ее. Это удивило.
Священник сообщил, что в Бельгии на него уже нападали. Тогда его толкнули на землю и "немного побили".
Ранее сообщалось, что Собор Святых Петра и Павла в Нанте поджег выходец из Руанды.
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