Він п'ять років захищав Україну на Сході, а загинув у рідному місті. Від руки рецидивіста. Сьогодні у Запоріжжі попрощалися із бійцем батальйону "Азов" Олегом Черовком. І в цей же час апеляційний суд переглядав запобіжний захід його вбивці. Бо напередодні його випустили під заставу лише у сорок тисяч. Усі подробиці - у Сергія Бордюжі.

Зранку біля апеляційного суду Запоріжжя - сотні людей.

Максим Зайченко, голова Національного Корпусу Запоріжжя:

Ми вимагаємо конкретно від апеляційного суду, щоб нападника на Олега Черевка було взято під стражу, під арешт.

Багато людей і в залі суду. Тут чекають на підозрюваного у вбивстві старшого солдата зенітно-ракетного дивізіону полку "Азов" Олега Черевка. Людей обурює, що поки лікарі боролися за життя бійця, його нападника - раніше тричі засудженого за тяжкі злочини - суд відпустив додому.

Ніхто не думав, що …. В мирному тиловому місті може бути таке. Але таке сталось. І якась смішна застава, 40 тисяч гривень. Його відпустили. Хоча людина знаходилась у лікарні. Людина була без свідомості.

Самого підозрюваного в апеляційний суд - не привезли. Кажуть, із міркувань безпеки. Обмежуються відео-конференцією. Заборонивши навіть знімати молодика, який у цей час із адвокатами перебуває в приміщенні одного з районних судів. У бронежилеті й касці - той виходить на зв'язок.

Я это, признаюсь, в том, что я совершил преступление. Не то, которое мне инкриминируют - тяжелое. Я не прячусь ниде. Работаю. Готов работать со следствием. Со всем. Больше мне сказать нечего.

Усе сталося 21 липня. Боєць Олег Черевко приїхав додому в короткотермінову відпустку. З дружиною пішов увечері по хліб у магазин. Доки чекав її біля входу, став свідком сторонньої сварки. За що і поплатився. На цьому відео добре видно, Як все було. Підозрюваний на усне зауваження з усієї сили б'є Олега кулаком у голову. Той - падає та непритомніє. Кілька днів лежить у комі в реанімації, і згодом - помирає, не опритомнівши.

І хоча, коли били чоловіка, поруч стояли охоронці приватної фірми, яких багато хто сприйняв за правоохоронців, ті ніяк не втрутилися. Затримала зловмисника поліція. Тієї ж ночі.

Ігор П'янков, заступник начальника сектору кримінальної поліції Комунарського відділення ГУ Нацполіції в Запорізькій області:

Він казав те, що він його вдарив за те, що той його образив. Потім одне. Друге. Зрештою було встановлено, що потерпілий заступився за двох дівчат.

Зрештою апеляційний суд таки змінює запобіжний захід - на два місяці в СІЗО без права внесення застави.

Олександр Гришин, адвокат потерпілої сторони:

Виходячи з того, як я побачив, як наносилися удари, удари, на мою думку, були саме професійні.

Саме тоді, коли розглядали апеляцію, буквально через дорогу від суду - на центральній площі Запоріжжя, прощалися з бійцем полку "Азов" - Олегом Черевком.

Військове командування посмертно нагородило солдата нагрудним знаком "За доблесну службу". Побратими ж Олега обіцяють тримати справу на особистому контролі.