Дистрибьюторская сеть "УкрАгро НПК" и "Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА" (обе компании входят в Group DF Дмитрия Фирташа) совместно открыли первый "аграрный супермаркет" на территории порта в Украине.

Об этом сообщается в пресс-релизе Group DF.

По формату "аграрный супермаркет" является оптово-розничным складом-магазином. Целевая аудитория торговой точки – клиенты порта и фермеры Николаевской и Одесской области.

"От совместного проекта дистрибьюторской сети "УкрАгро НПК" и николаевского порта «НИКА-ТЕРА» выиграют фермеры, которые снизят расходы на логистику", - говорится в релизе.





"Новый аграрный супермаркет в нашем порту открыт в нужное время и в нужном месте. Открытие этой точки призвано удовлетворить возникший среди наших аграрных клиентов спрос, – комментирует Алим Агакишиев, начальник порта "НИКА-ТЕРА". Если ранее аграрий или трейдер вез урожай в порт для перевалки, выгружал его и обратно ехал пустыми, то сейчас им будет выгодно по пути обратно купить удобрения или другие продукты необходимые для ведения агробизнеса, и поехать назад груженным. Это сокращает логистические расходы наших клиентов".

Открытая торговая точка полностью оборудована для приема, хранения, фасовки и отгрузки продукции. Юридически – новая точка продаж является официальным представительством ЧАО "УкрАгро НПК". ЧАО "УкрАгро НПК" – крупнейшая в Украине сеть складов по реализации минеральных удобрений, которая входит в азотный бизнес Group DF. На сегодняшний день сеть состоит из 31 склада. Склады расположены по всей Украине.

"Наша ценовая стратегия – продавать товары по наиболее конкурентным в регионе ценам. На старте ассортимент продукции представлен различными видами азотных и сложных удобрений в различных видах упаковки. В наших планах – постепенное расширение ассортимента. Мы планируем торговать семенами, средствами защиты растений, другими химикатами. В будущем мы сможем продавать другие товары и услуги, необходимые фермерам, агропроизводителям, трейдерам", – говорит Владимир Довбня, генеральный директор "УкрАгро НПК".

"УкрАгро НПК" работает с 2002 года только с проверенными производителями, которые успешно себя зарекомендовали на украинском и зарубежных рынках. Вся продукция, которой торгуют в сети, зарегистрирована, сертифицирована и соответствует международным стандартам качества.

Построение мощнейшей сети региональных складов по всей Украине является частью общей стратегии азотного бизнеса Group DF. Развивая собственную дистрибьюторскую сеть, азотный бизнес Группы стремится повышать свои конкурентные преимущества среди отечественных производителей минеральных удобрений и перед импортерами.

"Это хороший образец синергии нескольких бизнесов Группы. Group DF владеет четырьмя производителям удобрений в Украине, портом и сетью складов. От проекта выигрывают все. Выигрывают наши бизнесы и выигрывают клиенты", – говорит Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF

Увеличение сети региональных складов по реализации минеральных удобрений "УкрАгро НПК" – также является частью маркетинговой стратегии азотного бизнеса Group DF, который направлен на сокращение дистанции между производителем и потребителями, и, как результат - улучшение продаж. Склады "УкрАгро НПК" служат не только как "аграрные супермаркеты", но и по-прежнему используются для формирования достаточных запасов, необходимых для быстрого удовлетворения повышенного спроса на минеральные удобрения в весенний и осенние сезоны.

Также "УкрАгро НПК" уже оказывает агропроизводителям услуги по хранению, доставке и внесению удобрений в поле. Владея современной техникой по внесению безводного аммиака, предприятие ежегодно обрабатывается до 100 тыс. га под посевы кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы.

ЧАО "УкрАгро НПК" вошло в состав Group DF в 2012 году.