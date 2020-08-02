С начала года на водоемах Украины погибли 800 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, среди погибших – 80 детей.

По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей.

Отмечается, что спасатели усиливают меры безопасности в Хмельницкой, Полтавской и Донецкой областях.

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