В Украине вода "уносит жизни" людей [ Редактировать ]
С начала года на водоемах Украины погибли 800 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, среди погибших – 80 детей.
По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей.
Отмечается, что спасатели усиливают меры безопасности в Хмельницкой, Полтавской и Донецкой областях.
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