В 2020 году в Украине было уже с десяток землетрясений – около пяти на Закарпатье и столько же в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях. Об этом рассказал сейсмолог Александр Лящук, заместитель начальника Главного центра специального контроля, передает "Обозреватель"

Как утверждают Лящук, Украина находится в одной из самых опасных сейсмологических зон мира.

В Черновицкой области недавно произошло пятое землетрясение за последние полгода в западном регионе Украины. Сила толчков составила лишь 2,5 балла по 12-ти бальной шкале Рихтера. Однако это не означает, что украинцам ничего не угрожает, хотя бы потому, что мы находимся в зоне повышенного риска – рядом с Румынией, одной из самых опасных сейсмологических зон мира.

Он также отметил, что кроме запада Украины, в активную зону входит еще юго-запад Одесской области и Крым.

Чем чревата сейсмическая зона Украины

Зона Вранча – одна из трех самых опасных мировых сейсмоактивных зон, находится в румынском уезде Вранча, на стыке южных Карпат в Румынии и восточных – на территории Украины.

Максимальная магнитуда землетрясений там достигает 8,3 балла. Ячейки расположены на глубине от 80 до 190 км, из-за чего могут проявляться на огромной территории – от Греции на юге до Финляндии на севере. А территория Украины всего лишь в 450 км.

Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они находятся в зоне Вранча. Часто эти землетрясения не являются ощутимыми для людей, такие как например последний, который был на Буковине 23 июля. Год на год, конечно, не приходится. Но если в Румынии сила толчка достигает 5 баллов, то в западной Украине 2-3, и его почувствуют лишь на верхних этажах жилых домов. Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз на тысячу лет

По его словам, в этом году в Украине было уже с десяток землетрясений – около пяти на Закарпатье и столько же в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях.

Спрогнозировать ни один из них невозможно, но чем больше развивается инструментальная сеть наблюдений, тем больше толчков фиксируют сейсмологи. Шутят, что вот у нас не было землетрясений, а когда установили сейсмические датчики – они начались. Это означает, что толчки фиксируют только датчики, а вот люди их не чувствуют

По его словам, в Крыму дела еще опаснее, потому что там возможны и местные землетрясения.

Если во Вранче на глубине 120-180 км произойдет сильное землетрясение, колебания ощутит не только вся Украина, но даже Москва и Санкт-Петербург. В прошлом веке таких землетрясений было несколько – в 1940-м, 1976-м, 1986, 1987-м и два в 1990-м году. Однако максимум, который может наблюдаться в Украине, достигнет 6 баллов. Кстати, киевляне почувствовали его несколько лет назад, правда, к нам уже пришла сила в три балла. Никакого вреда объектам на территории Украины он не нанес, люди почувствовали его только на высоких этажах

Лящук подытожил, что в общем, землетрясения в Украине не сильно опасны для объектов инфраструктуры, если при их строительстве соблюдались сейсмостойкие нормы.

Стоит отметить, как утверждают сейсмологи, что в целом предсказать землетрясения невозможно, где именно и когда произойдет землетрясение.

Но, при этом заявляют, что возможно спрогнозировать места, где они потенциально могут возникнуть и не сооружать там здания.

Напомним, ранее в Украине в Черновицкой области произошло землетрясение.

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