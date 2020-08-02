В Запорожье, 2 августа, по пр. Металлургов, 41-летний мужчина в упор расстрелял 26-летнего соседа. Об этом сообщает ria-m.tv.

Стоит отметить, что как сообщается в телеграм-канале "Это Запорожье", за день до инцидента, 1 августа, между стрелявшим и потерпевшим произошел конфликт.

Вчера, 1 июля, вооружившись баллоном и флобером, мужчина пришел пояснить за парковку.

Как сообщили в полиции, в результате конфликта - пострадавший получил с многочисленные ранения грудной клетки, медики забрали его в реанимацию. Он потерял много крови.

Итог грустный. 6 пуль попало в тело, 2 сквозных в лёгких, одна задела сердце. Общая кровопотеря составила 1,5 литра. Потерпевший находится в реанимации. Требуется кровь.

В пресс-службе ГУНП в Запорожской области рассказали подробности инцидента.

Так, 1около 17-20 в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили мужчину 1993 года рождения с огнестрельными ранениями грудной клетки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции во главе с руководством.

По данным правоохранителей, преступник стрелял из револьвера "Флобер".

Установлено, что травмы потерпевшему были причинены из револьвера "Флобер" на проспекте Соборном во время ссоры с гражданином 1979 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжается досудебное расследование.

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