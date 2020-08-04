Напередодні Дональд Трамп запровадив у одному зі штатів надзвичайний стан

А узбережжя у районі штатів Північна та Південна Кароліна накрили потужні дощі та поривчастий вітер. Там вирує тропічний шторм "Ісаіас".

Буря вже пройшла Мис Гаттерас - що за кілька десятків кілометрів від суходолу. Напередодні Дональд Трамп запровадив у одному зі штатів надзвичайний стан.

Людей з прибережних курортів заздалегідь евакуювали, а суднам заборонили виходити з портів. За прогнозами синоптиків, "Ісаіас" по собі сильних руйнацій не залишить.