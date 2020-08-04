В Киеве чиновника поймали на крупной взятке [ Редактировать ]
Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали служащего ОГА при получении взятки в размере 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По информации, чиновник взял деньги за подписание актов приемки выполненных работ на строительстве одной из школ в Киевской области.
Отмечается, что во время расследования данного производства проводятся обыски в департамента регионального развития киевской облгосадминистрации.
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