Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали служащего ОГА при получении взятки в размере 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации, чиновник взял деньги за подписание актов приемки выполненных работ на строительстве одной из школ в Киевской области.

Отмечается, что во время расследования данного производства проводятся обыски в департамента регионального развития киевской облгосадминистрации.

Читайте также, главу Кировоградской области задержали при получении взятки. Это произошло в день, когда Кабмин согласовал его отставку.