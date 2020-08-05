На Луганщині затримали працівника виправної колонії так званої "ЛНР" [ Редактировать ]
На Луганщині поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії так званої "ЛНР". Чоловіка викрили на одному з блокпостів регіону, коли перевіряли документи у пасажирів рейсового автобуса.
Як розповів сам затриманий, 2014 він працював у в'язниці в Суходільську. За рік звільнився через малу зарплату. Наразі справу передали до СБУ для подальшої перевірки.
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