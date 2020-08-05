На Луганщині поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії так званої "ЛНР". Чоловіка викрили на одному з блокпостів регіону, коли перевіряли документи у пасажирів рейсового автобуса.

Як розповів сам затриманий, 2014 він працював у в'язниці в Суходільську. За рік звільнився через малу зарплату. Наразі справу передали до СБУ для подальшої перевірки.