Кількість інфікованих на коронавірус українців знову зросла. За добу - 1271 випадок. Померло 24 особи, одужало 914. Такі дані наводить РНБО. Найбільше інфікувань у Львівській та Харківській областях, а також у Києві. Понад сотню випадків зафіксували і на Івано-Франківщині.