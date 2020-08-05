Первый премьер-министр Украины (1990-1992) Витольд Фокин определится со своим возможным участием в работе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе до конца нынешней недели. Об этом после встречи Фокина с Андреем Ермаком заявила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривная, сообщает "Интерфакс".

87-летний Витольд Фокин дал комментарий "Радио Свобода", в котором заявил, что видит себя заместителем главы украинской делегации Леонида Кравчука, но эта должность занята.

Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то, скажем, заместителем Кравчука - я согласился бы - там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет. Эта работа имеет любительский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что-то, что на языке у других людей, что координатор, разговоры и т. д. - это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет... Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться, которых я уважаю...

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, чем будет заниматься в ТГК Витольд Фокин.