В результате взрыва в порту Бейрута погибли 135, а пострадали около 5 000 человек. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Несколько часов назад официально сообщалось о 113 погибших и около четырех тысячах пострадавших. Список погибших растет ежечасно, поскольку разбор завалов продолжается, из-под обломков зданий достают людей. Готовность оказать помощь Ливану выразили многие страны, в том числе Украина.

О возросшем числе жертв глава Минздрава сообщил сразу после экстренного заседания правительства, на котором было принято решение отправить под домашний арест администрацию порта. Министр отметил, что необходимо срочно развертывать полевые госпитали, поскольку больницы переполнены.

Тем временем в наполовину разрушенном Бейруте начались протесты, сообщает RT в своем Telegram-канале. Люди вышли на улицы, требуя реформ, борьбы с коронавирусом и коррупцией. Об их количестве не сообщается.

Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Его причиной стало ненадлежащее хранение в порту 2 750 тонн аммиачной селитры. Власти Ливана назвали фейком сообщения о появлении перед взрывом израильской авиации.

Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.

Полностью разрушен порт Бейрута, повреждена половина городских зданий, в том числе здание аэропорта, президентский дворец и офис премьер-министра. Губернатор Бейрута оценил ущерб в $3-5 млрд.

Ранее "Подробности" сообщали, пострадали ли при взрыве граждане Украины.