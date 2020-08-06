Вблизи Северодонецка Луганской области у газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

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"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт.

Сейчас ищут причастного, также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.

Ранее сообщалось, что в Чернигове прогремел взрыв.