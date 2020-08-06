Советник Зеленского написал заявление об увольнении (фото) [ Редактировать ]
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом Новиков написал на своей странице в Facebook.
Он опубликовал в соцсети фото с заявлением, датированным 5 августа. Причину своих действий он не сообщил.
"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", - заявил Новиков.
Ранее сообщалось, что Зеленский сменил начальника Главного управления разведки Минобороны.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил Татарова замглавы Офиса президента.
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