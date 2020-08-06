Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом Новиков написал на своей странице в Facebook.

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Он опубликовал в соцсети фото с заявлением, датированным 5 августа. Причину своих действий он не сообщил.

"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", - заявил Новиков.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил начальника Главного управления разведки Минобороны.

Также мы писали о том, что Зеленский назначил Татарова замглавы Офиса президента.