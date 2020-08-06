В четверг, 6 августа, православная церковь отмечает день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (по старому календарю - 24 июля).

История праздника

Братья Борис и Глеб были младшими сыновьями киевского князя Владимира Святославича (равноапостольного князя Владимира). Они родились незадолго до Крещения Руси и были воспитаны в христианской вере. В 1015 году Борис и Глеб были убиты своим старшим братом Святополком в борьбе за власть.

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Сперва Святополк приказал убить Бориса, который, зная о таком намерении брата, не стал прятаться. На Бориса напали с копьями прямо во время молитвы. Произошло это 24 июля 1015 года (6 августа по новому стилю) на берегу реки Альты.

Вскоре Святополк убил и второго брата. Глеб тоже знал, что его хотят убить, но междоусобная война была для него страшнее смерти. Убийцы догнали князя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.

За то, что Борис и Глеб смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев, церковь причислила братьев к лику святых. Они стали первыми святыми на Руси, канонизированными к лику мучеников-страстотерпцев.

Традиции

До этой поры обычно созревал хлеб. Поэтому крестьяне просили у святых братьев помощи в уборке урожая. Еще они занимались активным сбором ягод (смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи) на пироги, для сушки, а также, чтобы варить из них варенье, компоты и отвары.

В этот день делались также запасы березовых веников для бани. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые еще не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.

Что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Люди преимущественно проводили этот день по домам, потому что боялись молний, ведь 6 августа обычно царила грозовая погода.

Поскольку в августе часто наблюдаются грозы, то в поле и луга в день святых Бориса и Глеба запрещалось ехать работать из-за высокого риска пожара.

В этот день старались воздержаться от любой сложной работы и не обременять себя домашними обязанностями.

Люди ходили друг к другу в гости и угощали домашними пирогами.

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