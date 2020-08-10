В понедельник, 10 августа, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и ливни. Об этом сообщает "Киевавтодор".

Над Киевом сегодня - грозовой фронт. Объявлен "желтый" уровень опасности. Ожидается также порывистый ветер 18-24 м / c. Возможен град.

Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. В наличии 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды. Призываем водителей быть осторожными на дорогах..

В случае выявления мест подтоплений киевлянам рекомендуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора".

Напомним, ранее Ивано-Франковщину засыпало градом.