Вже п'ять активістів затримали поліцейські під час акції протесту

Вже п'ять активістів затримали поліцейські під час акції протесту біля посольства республіки Білорусь. Там зібралися кілька десятків пікетувальників.

Вимагали припинити політичні репресії, відпустити затриманих під час нічних мітингів у Мінську та оголосити вибори недійсними. За словами присутніх, напередодні у посольстві через штучно створену чергу - не проголосували більше двохсот людей.

Учасники акції скандували гасла, а потім запалили фаєри. Згодом відбулася провокація, стверджують у Нацполіції, через що правоохоронці були змушені застосувати силу.

Денис Лавнікевич, активіст:

Вчера, когда мы уходили с женой здесь стояла большая толпа людей, которые просто подняли паспорта в знак того, что им просто не дали проголосовать.

Віталій, активіст: