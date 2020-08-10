Біля посольства Білорусі проходить акція противників Лукашенка [ Редактировать ]
Вже п'ять активістів затримали поліцейські під час акції протесту біля посольства республіки Білорусь. Там зібралися кілька десятків пікетувальників.
Вимагали припинити політичні репресії, відпустити затриманих під час нічних мітингів у Мінську та оголосити вибори недійсними. За словами присутніх, напередодні у посольстві через штучно створену чергу - не проголосували більше двохсот людей.
Учасники акції скандували гасла, а потім запалили фаєри. Згодом відбулася провокація, стверджують у Нацполіції, через що правоохоронці були змушені застосувати силу.
Денис Лавнікевич, активіст:
Вчера, когда мы уходили с женой здесь стояла большая толпа людей, которые просто подняли паспорта в знак того, что им просто не дали проголосовать.
Віталій, активіст:
Вы вчера видели, что происходило в Беларуси. Вы видели и шумовые гранаты, и сколько людей было покалечено, и как автозак переехал человека. И вы видели прекрасно, что много вывешенных результатов с перевесом Тихановской были в два, три, четыре и так далее раза… и по итогу Александр Григорьевич заявил, что у него 80%.
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