1008 нових випадків коронавірусу за минулу добу в Україні. Від ускладнень вірусної інфекції померли 25 пацієнтів. Одужали - 387.

Загалом від початку епідемії - COVID-19 підтвердили у майже 82 тисяч українців, половина з них досі хворіє. Найгірші показники на Львівщині, Харківщині та в Чернівецькій області.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: