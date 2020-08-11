В Україні коронавірус підтвердили у 82 тисяч людей [ Редактировать ]
1008 нових випадків коронавірусу за минулу добу в Україні. Від ускладнень вірусної інфекції померли 25 пацієнтів. Одужали - 387.
Загалом від початку епідемії - COVID-19 підтвердили у майже 82 тисяч українців, половина з них досі хворіє. Найгірші показники на Львівщині, Харківщині та в Чернівецькій області.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
У нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються. Людей, яким потрібна медична допомога в умовах стаціонару. І це дуже такі тривожні сигнали і дуже тривожна ситуація. В нас вже в Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно ми почали розгортати лікарні другої хвилі.
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