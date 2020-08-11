На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші [ Редактировать ]
Російські окупанти продовжують ігнорувати режим перемир'я на Донбасі. Попри Мінські домовленості, на фронті щодня фіксують ворожу активність. Напередодні бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь біля Красногорівки. Українські військові дотримуються повного режиму тиші.
Ярослава Зоріна, речник командування об'єднаних сил:
Підрозділи об'єднаних сил дотримувалися повного припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Серед особового складу об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби 11 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
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