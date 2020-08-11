Війна на Донбасі: на фронті зберігається відносна тиша

Сьогодні два тижні з дня оголошення перемир'я на Донбасі. За цей час жодного загиблого і пораненого серед наших військових. Від початку нинішньої доби штаб не зафіксував жодного пострілу