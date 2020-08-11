Украину настигло штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Фото: Ukranews
В Украине обьявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, непогода будет "зверствовать" в большинстве областях.
Отмечается, что сегодня днем в северных, западных и центральных областях ожидаются грозы и дожди (І уровень опасности, желтый). Спасатели также отмечают, что в Киевской области днем также будут наблюдаться грозы (І уровень опасности, желтый).
Ранее мы писали, что на территории Украины 11 августа пройдут дожди. Весь день будет наблюдаться тепло, жара спадет.
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