В Украине обьявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, непогода будет "зверствовать" в большинстве областях.

Отмечается, что сегодня днем в северных, западных и центральных областях ожидаются грозы и дожди (І уровень опасности, желтый). Спасатели также отмечают, что в Киевской области днем также будут наблюдаться грозы (І уровень опасности, желтый).

Ранее мы писали, что на территории Украины 11 августа пройдут дожди. Весь день будет наблюдаться тепло, жара спадет.