Почти все страны Евросоюза подписали ноту протеста против вмешательства США в строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш, ноту протеста против американской санкционной политики передали в Госдепартамент. В демарше приняли участие 24 государства-члена ЕС.

Только три страны ЕС не присоединились к ноте протеста. Какие страны отказались подписать документ, пока неизвестно.

Отмечается, что содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное 17 июля.

"Мы очень обеспокоены растущим применением санкций Соединенными Штатами против европейских компаний и интересов. Европейский Союз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права", - говорится в тексте ноты.

Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".