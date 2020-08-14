В пятницу, 14 августа, в Донецкой области произошла авария на магистральном водоводе второго Донецкого водопровода.Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

Вода в Дружковке, Константиновке и Щербиновке (часть Торецка) полностью отсутствует, сокращена подача воды в Славянске и Краматорске.

Как отметили в ОГА, на водоводе около 6:00 образовалось повреждение диаметром 1400 мм. При этом 12 августа коммунальщики уже устраняли трещину длиной 3,2 метра.

"Второй донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены", - сообщили в ОГА.

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