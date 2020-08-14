У медуніверситеті Запоріжжя на COVID-19 масово захворіли індуси [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу у Запорізькому медуніверситеті. Там на карантин закрили один із гуртожитків, де мешкає більше двохсот іноземних студентів. Переважно - індуси.
У Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗу інформацію підтверджують, втім кількість інфікованих поки що не називають.
За неофіційними даними, на COVID-19 захворіло від трьох до 18 студентів. Журналістів на територію студмістечка наразі - не пускають.
Керівництво медуніверситету на контакт із пресою також не йде. Які протиепідемічні заходи вживають - не кажуть. Тоді як на цих кадрах видно, що територією навчального закладу пересуватися можна вільно. А до самого гуртожитку, де спалах інфекції, студенти проносять пакети із їжею.
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