Спалах коронавірусу у Запорізькому медуніверситеті. Там на карантин закрили один із гуртожитків, де мешкає більше двохсот іноземних студентів. Переважно - індуси.

У Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗу інформацію підтверджують, втім кількість інфікованих поки що не називають.

За неофіційними даними, на COVID-19 захворіло від трьох до 18 студентів. Журналістів на територію студмістечка наразі - не пускають.

Керівництво медуніверситету на контакт із пресою також не йде. Які протиепідемічні заходи вживають - не кажуть. Тоді як на цих кадрах видно, що територією навчального закладу пересуватися можна вільно. А до самого гуртожитку, де спалах інфекції, студенти проносять пакети із їжею.