У МОЗ назвали міста у "червоній зоні" [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні підтверджені 1732 випадки коронавірусу. Це найбільший добовий показник від початку епідемії. Померли 19 пацієнтів. Одужала 581 людина.
Загалом, з березня COVID виявили майже у 88 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині та в Києві. Нагадаю, напередодні Україну поділили на нові карантинні зони.
До "червоної" потрапили три міста Самбір, Біляївка та Дубно і п'ять районів: Городенківський, Косівський, Костопільський, Рівненський та Кіцманський. Там мають зупинити громадський транспорт, закрити кінотеатри, ТРЦ та ресторани.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Рівні небезпеки, наприклад червоний найжорсткий рівень небезпеки в нашій країні, або помаранчевий, або жовтий, вони встановлюються на 14 днів. Чому на 14? Тому що ми чітко знаємо, що ми можемо за цей період, якщо ми дотримуємось тих правил, ми можемо дійсно стабілізувати ситуацію і прийти вже в інший рівень.
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