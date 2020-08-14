Майже втричі вищі за торішні. Оптові ціни на кавуни на початок серпня сягали шести гривень за кілограм. Фермери кажуть так дорого через несприятливу погоду та збитки. Ранні врожаї втратили. А тепер, якщо спека не спаде проблеми будуть і з пізніми. Про особливості кавунного сезону - Марина Михайловська.

Подружжя фермерів з Голопристанського району довго сумнівалося в тому, що врожай кавунів цього року - буде. Усе через несприятливі погодні умови

Геннадій Брага, фермер:

Була дуже тепла зима. У нас збереглися за зиму всі шкідники, всі хвороби, які могли перезимувати, вони залишилися. Цей рік був тяжким по хворобах.

До того ж сильні холодні вітри та мороз навесні згубили ранню розсаду. Поле пересівали двічі, відповідно і витрати зросли.

Геннадій Брага, фермер:

Ціна на посівний матеріал. Він не дуже дешевий, бо в нас закордонна селекція. Третє, це витрати по заробітній платі. І четверте: у нас були зриви пльонки і каплі, її треба було перестелять.

Від примх погоди постраждали всі баштанні господарства Херсонщини. За таких умов змінилася і якість ранньої продукції, розповідає фермер зі Скадовського району Валерій Федоренко.

Валерій Федоренко, фермер:

Из-за стресов многие ягоды претерпели деформацию. Плохо опылялись, поэтому много на полках магазинов неправильной формы. Во-вторых очень низкий урожай.

Цього року кавуни пізні, надходять на ринок нерівномірно. Якщо на початок серпня зазвичай припадав пік збору баштанних, то нині тільки починається основне постачання. Дешевих цін можна чекати лише наприкінці серпня.

Олександр Паливода, директор департаменту АПК Херсонської облдержадміністрації:

У середині літа ми мали ціну на кавун близько 20 грн. Потім було 15, 10. 10 гривень тривало достатньо довго. Адже, якщо порівнювати з 2019 роком, то це завелика ціна. Майже у два рази більше, ніж минулого року. Але це пов'язано з тим, що ще не стартував збір кавунів з полів. То були ранні кавуни, з-під плівки.

До всіх негараздів додалися ще й проблеми з експортом. Через карантин балтійський, польський і білоруський ринки майже втрачені. Фермери сподіваються на підтримку держави та поки марно.