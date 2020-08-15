С 19 августа между Украиной и Казахстаном возобновляется авиасообщение. Полеты возобновляет казахстанская авиакомпания Air Astana, сообщает avianews.com.

Air Astana намерена летать на линии Алматы-Киев трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320. Пассажирам советуют учитывать возможность дальнейшего изменения расписания перед бронированием авиабилетов.

Казахстан требует от гостей из Украины предъявить действующую справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. В качестве альтернативы, въезжающим предлагают пройти тестирование в течение 48-часов после въезда в Казахстан или отправиться на 14-дневный карантин.

На сегодня Казахстан находится в "красном" списке Минздрава Украины. При возвращении из Казахстана в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию с контролем через приложение "Дій вдома", обсервацию в специальных учреждениях или предъявить справку о прохождении ПЦР-теста за границей на коронавирус с негативным результатом, который сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину.

Ранее сообщалось, что "масочный режим" в Казахстане продлили до конца года.