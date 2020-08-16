В Австралии большая белая акула набросилась на женщину во время катания на серфе.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, пара серферов каталась неподалеку от берега, однако в какой-то момент на женщину Шантель Дойл набросилась большая белая акула. Чтобы спасти подругу, мужчина начал наносить акуле удары кулаком до тех пор, пока она не отпустила свою жертву.

Этот парень спрыгнул со своей доски на акулу, ударил ее, чтобы освободить женщину, а затем помог вернуться на пляж.

Пострадавшую госпитализировали с жуткими травмами ноги. Ей предстоит серьезное оперативное вмешательство.

Читайте также, во Флориде полицейский спас ребенка из-под носа акулы. Инцидент произошёл, когда правоохранитель гулял по набережной.

