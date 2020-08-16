Синоптики предупредили украинцев о надвигающихся опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в частности, в Карпатском регионе будут наблюдаться сильные грозы первого уровня опасности.

По информации Укргидрометцентра, днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (первый уровень опасности, желтый).

Ранее мы писали, что над территорией на выходных Украины пройдет холодный антициклон. Температура воздуха днем на выходных будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.