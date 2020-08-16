В Украине произойдут опасные погодные явления [ Редактировать ]
Фото: spbdnevnik.ru
Синоптики предупредили украинцев о надвигающихся опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в частности, в Карпатском регионе будут наблюдаться сильные грозы первого уровня опасности.
По информации Укргидрометцентра, днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (первый уровень опасности, желтый).
Ранее мы писали, что над территорией на выходных Украины пройдет холодный антициклон. Температура воздуха днем на выходных будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.
по теме
Prev Next
03 августа 2020 08:31
Тепло и сухо: прогноз погоды на 3 августа
Прогноз дал Украинский гидрометцентр
12 августа 2020 03:30
В Украину придут похолодание и дожди: прогноз погоды на 12 августа
Погода 12 августа будет продиктована холодным атмосферным фронтом
11 августа 2020 09:58
Украину настигло штормовое предупреждение
Непогода будет держаться в большинстве регионов
08 августа 2020 15:15
В киевской многоэтажке произошел пожар (видео)
Причину возгорания устанавливают правоохранители