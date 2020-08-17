Американская торговая палата напоминает, что сейчас компании оспаривают решение АМКУ в судебном порядке. Правительство должно отреагировать на сообщение международных инвесторов об инвестиционном споре с государством Украина по решению АМКУ. Только таким образом можно сохранить деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не нанести ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для Государственного бюджета.

Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты в Украине.

Палата заявляет о своей обеспокоенности предвзятым и несправедливым отношением к иностранным инвесторам в Украине, что может привести к рассмотрению дела в рамках международного арбитража.

В АТП отмечают, что сейчас две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщения о защите своих прав как иностранных инвесторов путем арбитража, а еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время.

"Компании-члены Палаты, международные производители, которые создали тысячи рабочих мест и вносят значительный вклад в Государственный бюджет, считают необоснованным наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафных санкций за якобы антиконкурентные согласованные действия международных компаний (решение АМКУ №697-р от 10.10.2019 г.) на международные компании ПАО "АО табачная компания "В.А.Т. - Прилуки", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПСИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ПАО "Филип Моррис Украина" и их дистрибьюторские аффилированные компании", - говорится в заявлении.

АТП напоминает, что сейчас компании оспаривают решение АМКУ в судебном порядке.

В своем заявлении Палата подчеркивает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения судебных дел, в которых международные компании оспаривают решение АМКУ и обращает внимание на то, что компании "не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ", а "во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделяется достаточного внимания".

В своем заявлении Палата подчеркивает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения судебных дел, в которых международные компании оспаривают решение АМКУ и обращает внимание на то, что компании "не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ", а "во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделяется достаточного внимания".