Лукашенко назвал "цель протестов" в Беларуси [ Редактировать ]
Протесты в стране спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия". Такое мнение выразил президент страны Александр Лукашенко, пишет Sputnik Беларусь.
Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия.
Лукашенко его мнение совпадает с мнением с президента России Владимира Путина.
Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они к нам безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно.
Ранее мы писали, что в Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата.
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