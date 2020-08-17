Под Одессой пронесся смерч (видео) [ Редактировать ]
В районе села Алтестово Беляевского района Одесской области заметили смерч.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
На кадрах, снятых с трассы Одесса-Киев, видно, что на фоне хорошей погоды и голубого неба сформировался воздушный поток, похожий на смерч. Он крутится с большой скоростью, затягивая в себя пыль.
Ранее сообщалось, что Одессу затопило. Также мы писали о том, что на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.
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