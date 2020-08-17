ВГА обязаны обеспечить безопасность и право граждан на выборы, а не срывать голосование - Юрий Бойко [ Редактировать ]
ВГА обязаны обеспечить безопасность и право граждан на выборы, а не срывать голосование. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".
"Безусловно, мы поддерживаем перемирие. То, что перестали гибнуть люди. Все это поддерживают. Но надо идти дальше. Надо, чтобы нынешняя власть не ограничилась тем, что пропиарилась на перемирии и успокоилась", - отметил политик.
По его словам, необходимо добиваться устойчивого мира в Украине.
"Мы это расцениваем как первый шаг для того, чтоб перейти к разведению войск и политическому урегулированию. Необходимо идти на диалог с Донбассом, разрабатывать и принимать законы, предусмотренные мирными соглашениями, готовиться к проведению выборов в Донецке и Луганске, а не запрещать их на подконтрольной территории. Это необходимо делать, чтобы перемирие перешло, наконец, в долгожданный для страны мир", - подчеркнул Юрий Бойко.
По его словам, проведение местных выборов на всей подконтрольной территории стало бы сигналом для всего Донбасса.
"Власти нужно сделать шаг навстречу людям. Безосновательно отмененные выборы в 18 ОТГ подконтрольных районов должны состояться. Все понимают причину их отмены. Это было сделано главами ВГА Донецкой и Луганской областей по одной единственной причине - из-за боязни власти проиграть", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Юрий Бойко акцентировал на важности проведения местных выборов для восстановления территориальной целостности Украины, возвращения территорий и людей.
"Наши сограждане по ту сторону разграничения должны получить сигнал, что они нужны Украине, что власть готова работать над тем, чтобы вернуть людей и территории, вернуть мир в Украину, вернуть стране будущее", - резюмировал Юрий Бойко.
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