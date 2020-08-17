Скандально відомого ексміністра екології - Миколу Злочевського - заарештували. Щоправда, заочно. Адже він давно втік за кордон. Про рішення вищого антикорупційного суду повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Він пообіцяв завершити розслідування у визначений термін, оскільки доказів в обвинувачення вистачає.

Нагадаю, колишнього міністра підозрюють у спробі дати рекордний в історії України хабар - 6 мільйонів доларів готівкою. У такий спосіб він намагався закрити в НАБУ справу щодо його енергокомпанії "Бурісма".