Скандально відомого ексміністра екології заарештували заочно [ Редактировать ]
Скандально відомого ексміністра екології - Миколу Злочевського - заарештували. Щоправда, заочно. Адже він давно втік за кордон. Про рішення вищого антикорупційного суду повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Він пообіцяв завершити розслідування у визначений термін, оскільки доказів в обвинувачення вистачає.
Нагадаю, колишнього міністра підозрюють у спробі дати рекордний в історії України хабар - 6 мільйонів доларів готівкою. У такий спосіб він намагався закрити в НАБУ справу щодо його енергокомпанії "Бурісма".
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