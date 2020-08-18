Український уряд запровадив повторне мито на російське паливо. Це скраплений газ, дизпаливо та енергетичне вугілля. Відтепер спецмито на дизпаливо "з-за порєбрика" становить 4 відсотки, на скраплений газ і вуглеводні - 3%. Нагадаю, з травня на вугілля з країни-агресора діє мито в 65%. Більше про вітчизняну економіку - в огляді Анастасії Старовойт.

Україна розраховує зберегти експортні можливості і внутрішню продовольчу безпеку, встановивши ліміт на експорт зерна. Так, у нинішньому маркетинговому році компаніям-експортерам дозволено поставити за кордон 17,5 мільйонів тонн пшениці і тисячу тонн жита.

Про це заявили у Мінекономіки. За словами очільника відомства - Ігоря Петрашка, меморандум з такими умовами підписано з учасниками ринку зерна. Водночас, через кризу у зв'язку з пандемією коронавірусу Мінекономторг збільшив обсяг залишків зернових на 500 тисяч тонн.

За попередній маркетинговий рік український експорт зерна зріс на 13% у порівнянні з попереднім і становив рекордні 56 мільйонів тонн. Цьогорічний урожай зернових прогнозують на рівні 72х мільйонів тонн.

Український експорт може втрати 15 мільйонів доларів на рік на кондитерських виробах. Туреччина вирішила встановити додаткове мито на солодкий товар з України у розмірі від 15 до 20%. Через це українська сторона може припинити експорт, і втратити 15 мільйонів. Український бізнес просить владу втрутитися. Ще минулого року Туреччина була одним із 10 найбільших імпортерів української кондитерської продукції з 3% часткою від загального експорту.

"Нафтогаз" запускає "річний" тариф на блакитне паливо для населення. Таку акцію прес-служба компанії анонсувала на своїй сторінці у "Фейсбуці". Споживачі можуть замовити газ на рік вперед за фіксованою літньою ціною - 4 грн 73 копійок за кубометр, без передоплати. У вартість, щоправда, не входять розподіл і доставка блакитного палива. У "Нафтогазі" повідомили, що з вересня ціни на газ згідно з тарифом можуть зрости, тож радять скористатися пропозицією до кінця серпня.

Повернути авто зі штрафмайданчика без черг відтепер можуть столичні водії. У тестовому режимі запрацював новий сервіс, завдяки якому майже усю процедуру можна провести в онлайн-режимі. Водієві потрібно ввести дані автомобіля у додатку Kyiv Smart City. У базі формується електронна заява, яку можна роздрукувати - і одразу прямувати до пункту видачі авто. Також, на численні прохання водіїв збільшили час роботи штрафмайданчиків у суботу - з 9.00до 17.00 години.