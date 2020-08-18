Под Харьковом четверо детей отравились ядом [ Редактировать ]
В селе Липцы Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
Пострадавшим 2, 5, 6 и 8 лет, их доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.
"Дети из трех семей, они гуляли на улице, нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - рассказал Забашта.
На место происшествия также прибыла полиция. На месте силовики выяснили, что дети игрались дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее мы писали о том, что в Киеве женщина отравила соседей блинами, подмешав в тесто моющее средство.
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