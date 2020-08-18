На Донбасі бійці не втрачають пильності та чистять зброю [ Редактировать ]
На фронті доба минула без пострілів. Ворог на Донбасі дотримується режиму перемир'я. Та наші бійці пильності не втрачають. Перевіряв підготовку військових на Світлодарській дузі наш Руслан Смєщук. Він щойно повернувся з передової.
Ті білі мішки - ворожа вогнева точка. Це передові позиції на так званій Світлодарській дузі, що між тимчасово окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Тут наші бійці сусідять із укріп-районом бойовиків.
Назар, військовослужбовець Збройних сил України:
В них повна фортифікація с двома лініями оборони, з бліндажами, укриттями які можуть нанести значний вогневий удар в разі їхньої агресії.
До початку останнього режиму тиші тут було гаряче. А зараз спокійно. Найманці - умов перемир'я поки що дотримуються.
позивний "Алабай", військовослужбовець:
До начала перемирия были обстрелы и днем и ночью. Раза три диверсанты группа прорывалась, пыталась сюда подойти близко, ее силами двух постов их удачно выбили. А сейчас тихо сидят, не рыпаются.
Але тишу на фронті не люблять, адже підсвідомо очікують якоїсь ворожої підступності. А ще - це може розслабити.
Назар, військовослужбовець:
Ми робимо певні заняття, бойові підйоми людей. Щоб вони не розслаблялися, не втрачали пильності, може бути команда для бою, щоб люди знали своє місце, свій сектор спостереження.
Зброя хоч і поки що не стріляє, але її ретельно доглядають.
Віталій, військовослужбовець:
Під час перемир'я розбираємо зброю, чистим до нормального бойового стану.
Пішов уже четвертий тиждень нового перемир'я. За роки війни їх було проголошено чимало, але це - мабуть найтихіше з усіх.
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