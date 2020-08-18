Зброя хоч і поки що не стріляє, але її ретельно доглядають

На фронті доба минула без пострілів. Ворог на Донбасі дотримується режиму перемир'я. Та наші бійці пильності не втрачають. Перевіряв підготовку військових на Світлодарській дузі наш Руслан Смєщук. Він щойно повернувся з передової.

Ті білі мішки - ворожа вогнева точка. Це передові позиції на так званій Світлодарській дузі, що між тимчасово окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Тут наші бійці сусідять із укріп-районом бойовиків.

Назар, військовослужбовець Збройних сил України:

В них повна фортифікація с двома лініями оборони, з бліндажами, укриттями які можуть нанести значний вогневий удар в разі їхньої агресії.

До початку останнього режиму тиші тут було гаряче. А зараз спокійно. Найманці - умов перемир'я поки що дотримуються.

позивний "Алабай", військовослужбовець:

До начала перемирия были обстрелы и днем и ночью. Раза три диверсанты группа прорывалась, пыталась сюда подойти близко, ее силами двух постов их удачно выбили. А сейчас тихо сидят, не рыпаются.

Але тишу на фронті не люблять, адже підсвідомо очікують якоїсь ворожої підступності. А ще - це може розслабити.

Назар, військовослужбовець:

Ми робимо певні заняття, бойові підйоми людей. Щоб вони не розслаблялися, не втрачали пильності, може бути команда для бою, щоб люди знали своє місце, свій сектор спостереження.

Зброя хоч і поки що не стріляє, але її ретельно доглядають.

Віталій, військовослужбовець:

Під час перемир'я розбираємо зброю, чистим до нормального бойового стану.

Пішов уже четвертий тиждень нового перемир'я. За роки війни їх було проголошено чимало, але це - мабуть найтихіше з усіх.