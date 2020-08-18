Медики без зарплати, пацієнти без їжі. На Волині психіатрична лікарня потерпає від браку фінансування. Харчів у медзакладі залишилося щонайменше до кінця місяця. До чого готується медперсонал? Знає Сніжана Сидорук.

Вони працюють за копійки, та й ті не отримують. У Волинській обласній психіатричній лікарні два місяці медперсоналу не платять зарплату. Медсестра Марія днями отримала три тисячі дев'ятсот гривень за червень.

Марія Омельчук, молодша медична сестра КП "Волинська обласна психіатрична лікарня Луцька":

Мусимо економити. На чомусь заощаджуємо. В чомусь собі відмовляємо. От зараз дітей в школу зібратися ще жодного зошита не купила. От за садочок платити також треба своєчасно.

36 років у цьому медзакладі працює лікар Сергій Вахно. Та щоб так довго не виплачували заробленого, чоловік заледве пригадав.

Сергій Вахно, завідувач відділення КП "Волинська обласна психіатрична лікарня Луцька":

За моєї пам'яті така ситуація була тільки в середині 90 х років, коли затримували заробітну плату.

Сімсот працівників єдиної в регіоні психіатричної лікарні недоотримали майже десять мільйонів гривень. Немає грошей у медзакладі - й на медикаменти.

Ірина Арнаут, медичний директор КП "Волинська обласна психіатрична лікарня Луцька":

На жаль, дуже в нас залишився мізерний запас і це запас, який був закуплений в принципі з минулого року. Ну і зовсім трішечки ми купили в цьому році. Але цього вкрай недостатньо для забезпечення адекватної терапії наших пацієнтів.

Зранку була в нас каша вівсяна, хліб і чай, на 11 годину - налісники з яблуками. На обід суп гречаний, каша пшенична, яйце варене, хліб, компот.

На харчування одного пацієнта передбачено 19 гривень на день. Утім, за тиждень, кажуть кухарі, вже не буде, чим годувати хворих. А їх пів тисячі.

Лідія Сікорська, шеф-кухар КП "Волинська обласна психіатрична лікарня Луцька":

Нема в нас асортименту - ні м'ясного, риба закінчується. В нас цьому році свіжих овочів нічо не отримували: ні моркви, ні цибулі, ні капусти.

Така ситуація - через недофінансування, пояснює керівник лікарні. Коштів, які виділила Національна служба здоров'я, а це 21 мільйон гривень на 9 місяців, не вистачило й на півроку. При щомісячній потребі п'ять з половиною мільйонів гривень - медзаклад отримує дещо менше половини (2,4 млн.грн). А з початком медреформи до Волинської лікарні приєднали ще й подібну медустанову в Олиці.

Людмила Юрко, в.о. директора КП "Волинська обласна психіатрична лікарня Луцька":

Ці кошти, які були передбачені виплати національною службою здоров'я, почали ділитися не на одну установу. А почали використовуватися на дві установи, тому що Олицька лікарня не заключила договір з національною службою здоров'я.

Виділити гроші просили й область, і профільне міністерство, й уряд. Та дарма.

Людмила Тимощук, т.в.о. начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА:

Реформа психіатричної служби необхідна, але вона має йти поступово і не так катастрофічно. Були заключили два пакета договорів, які покривають тільки 30 відсотків потреби. В обласній раді, в обласному бюджеті коштів нема. Всі, які були в нас кошти, ми їх закумулювали на боротьбу з коронавірусом.

А доки держава шукає гроші, медики шукають нову роботу. Півтори сотні працівників довелося скоротити. Дехто звільнився сам.