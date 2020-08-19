Белорусские пограничники задержали украинца, объявленного в России в розыск [ Редактировать ]
Белорусские пограничники задержали на границе с Украиной 34-летнего мужчину, объявленного в розыск МВД России. Пассажир автобуса Киев-Минск, остановленного на КПП "Новая Гута" в Гомельской области, вез с собой нож и пистолет, сообщает Погранкомитет Беларуси.
Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см.
Напомним, что Кабинет министров с 1 сентября запретил гражданам Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам. Для этого потребуется заграничный паспорт.
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