Інавгурація Олександра Лукашенка має відбутися у найближчі два місяці, - про це повідомляє білоруський Центрвиборчком. Втім, точну дату церемонії у ЦВК країни назвати не готові.

Протести не вщухають вже понад тиждень. Мітингувальники звинувачують владу у фальсифікації виборів. Від початку акції щонайменше 250 демонстрантів опинилися у лікарнях після жорстокого побиття силовиками, більш як півсотні зникли безвісти.