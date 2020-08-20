У Білорусі готують інавгурацію Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
Інавгурація Олександра Лукашенка має відбутися у найближчі два місяці, - про це повідомляє білоруський Центрвиборчком. Втім, точну дату церемонії у ЦВК країни назвати не готові.
Протести не вщухають вже понад тиждень. Мітингувальники звинувачують владу у фальсифікації виборів. Від початку акції щонайменше 250 демонстрантів опинилися у лікарнях після жорстокого побиття силовиками, більш як півсотні зникли безвісти.
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