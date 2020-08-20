В четверг, 20 августа, помещенный в токсикореанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1, оппозиционер Алексей Навальный впал в кому. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.



"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она.



Информацию о коме подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из "Альянса врачей".

"Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков), - сказала Васильева.

В Минздраве Омской области РБК рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое.



Ранее мы сообщали, что российскому оппозиционеру Навальному стало плохо в самолете. Отмечается, что в заведении, где пил чай Алексей Навальный, уже начали проверку.