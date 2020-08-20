Под Севастополем взорвалась многоэтажка, есть жертвы [ Редактировать ]
В многоквартирном жилом доме в поселке Кача, что возле Севастополя, произошел взрыв газового баллона. Эвакуировали 46 человек, 12 из которых - дети. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
После взрыва в пятиэтажном доме произошел пожар. Он вспыхнул в квартире на площади 60 квадратных метров. На балконе этого дома хранились газовые баллоны.
Также "Крыминформ" пишет, что в результате взрыва погиб один человек.
Российский ТАСС также информирует, что севастопольские спасатели сообщили о пострадавших и погибших в результате этого происшествия.
Ранее сообщалось, что в Чернигове прогремел взрыв.
Также мы писали о том, что СБУ задержала террористов, устроивших серию взрывов в Киеве.
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