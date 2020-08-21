Російського опозиціонера Олексія Навального дозволили вивезти його на лікування за кордон. Про це заявив його лікар. Політик і досі перебуває у комі, утім його стан за словами медиків покращився. Лікарі оприлюднюють попередні діагнози. То ж що сталося і чому ці заяви обурили родичів?

"Транспортабельний" - такий висновок про стан здоров'я Олексія Навального зробили німецькі реаніматологи, - заявила його речниця. Сьогодні закордонних медиків пустили оглянути пацієнта номер один Омської лікарні швидкої допомоги. Російський опозиціонер досі в комі, на апараті штучної вентиляції легень. Усе необхідне обладнання для перевезення його в Берлін, як на тому наполягає родина, - на борту літака. Проте, місцеві лікарі довго опирались.

Олександр Мураховський, головний лікар Омської лікарні швидкої допомоги №1:

Что может случиться во время транспортировки? - Все, что угодно может случиться, даже самое печальное. Если бы пациент был стабилен, мы бы не возражали.

Медики відпрацьовують 5 діагнозів, каже головний лікар Омської лікарні. Основна версія: "порушення обміну речовин через різке зниження рівня цукру в крові". Водночас, констатує - у пацієнта не виявили отрути: барбітуратів чи оксибутиратів. Стан Навального за ніч дещо поліпшився.

Олександр Мураховський, головний лікар Омської лікарні швидкої допомоги №1:

Те биологические материалы, которые мы отправили на исследование, на те вещества, которые уже были проведены анализы - они все отрицательные.

Протилежне вранці стверджували соратники і дружина Олексія Навального. За їхніми словами, у крові хворого знайшли смертельно небезпечний токсин. В отруєнні підозрюють владу, яка тепер намагається замести сліди.

Іван Жданов, директор Фонду боротьби з корупцією:

Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит: это тайна следствия, мы не можем говорить, но это вещество смертельно опасно, представляет угрозу не только Алексею, но и окружающим.

Юлія Навальна, дружина Олексія Навального:

По этому, его, конечно не выдают, чтобы остатки этого вещества исчезли. Он в не очень хорошем состоянии и мы, конечно, не можем доверять этой больнице.

Під кінець дня, після консиліуму з німецькими фахівцями, російська лікарня таки дала дозвіл на переведення Навального в інший медичний заклад. Опозиціонера шпиталізували напередодні. Він летів з Томська до Москви у рамках передвиборчого турне. На борту чоловікові стало дуже зле, літак екстрено сів в Омську. У нього були симптоми отруєння, потім він впав у кому.