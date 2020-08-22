Американское агентство по борьбе с комарами во Флориде выпустит в природу 750 млн генномодифицированных желтолихорадочных комаров. Насекомых, которые могут переносить болезни вроде вируса Зика и лихорадки Денге, запрограммировали на уничтожение вида путем внедрения гена "самоограничения".

Об этом сообщает Fast Company.

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Своеобразную популяционную "бомбу" создали биотехнологи из британской компании Oxitec. На территории штата Флорида разместят ящики, заполненные москитными яйцами - будущими самцами вида с геном "самоограничения".

Отмечается, что благодаря этому гену после спаривания модифицированного комара с обычным на свет будут появляться только мужские особи. Поскольку кровь сосут только самки, которые могут быть опасными для человека, комары мужского пола не смогут переносить заболевания, а популяция насекомых значительно сократится.

Создатели стартапа считают, что такой способ борьбы с насекомыми эффективен и безопасен, хотя некоторые специалисты с ними не согласны. Они предполагают, что нишу одного вида комаров могут занять другие, возможно, более опасные.

Ранее мы писали о том, какую группу крови больше всего любят комары.