Биологическая бомба: в природу выпустят миллионы комаров-самоубийц [ Редактировать ]
Американское агентство по борьбе с комарами во Флориде выпустит в природу 750 млн генномодифицированных желтолихорадочных комаров. Насекомых, которые могут переносить болезни вроде вируса Зика и лихорадки Денге, запрограммировали на уничтожение вида путем внедрения гена "самоограничения".
Об этом сообщает Fast Company.
Своеобразную популяционную "бомбу" создали биотехнологи из британской компании Oxitec. На территории штата Флорида разместят ящики, заполненные москитными яйцами - будущими самцами вида с геном "самоограничения".
Отмечается, что благодаря этому гену после спаривания модифицированного комара с обычным на свет будут появляться только мужские особи. Поскольку кровь сосут только самки, которые могут быть опасными для человека, комары мужского пола не смогут переносить заболевания, а популяция насекомых значительно сократится.
Создатели стартапа считают, что такой способ борьбы с насекомыми эффективен и безопасен, хотя некоторые специалисты с ними не согласны. Они предполагают, что нишу одного вида комаров могут занять другие, возможно, более опасные.
Ранее мы писали о том, какую группу крови больше всего любят комары.
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