В субботу, 22 августа, в Днепровском районе Киева пьяный водитель мусоровоза переехал маму с ребенком. Трагедия произошла по адресу ул. Флоренции, 9.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Женщина погибла на месте, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Водитель мусоровоза прошел тест на алкогольное опьянение на приборе "Драгер", который показал 1.91 промилле.

На месте работает следственно-оперативная группа.

ОО "Автопатруль Майдан" опубликовал видео с места ДТП.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области случилось жуткое ДТП.