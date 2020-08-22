В Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал женщину с ребенком (фото, видео) [ Редактировать ]
ДТП/ Фото: kerchinfo.com
В субботу, 22 августа, в Днепровском районе Киева пьяный водитель мусоровоза переехал маму с ребенком. Трагедия произошла по адресу ул. Флоренции, 9.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Женщина погибла на месте, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Водитель мусоровоза прошел тест на алкогольное опьянение на приборе "Драгер", который показал 1.91 промилле.
На месте работает следственно-оперативная группа.
ОО "Автопатруль Майдан" опубликовал видео с места ДТП.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области случилось жуткое ДТП.
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