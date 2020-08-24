МЗС підготувало спеціальний формат святкування Дня Незалежності України [ Редактировать ]
Сьогодні Україна святкує 29 річницю Незалежності. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності країни - документ, який засвідчував новий статус Української держави.
Традиційно 24 серпня у всіх регіонах тривають святкові заходи. У столиці урочистості відбудуться за участю Володимира Зеленського. Глава держави з дружиною вшанують пам'ять полеглих захисників України на Михайлівській площі. А на Софійській - Президент виступить із промовою та вручить державні нагороди.
МЗС України спільно з Українським інститутом цьогоріч підготувало спеціальний формат святкування. День незалежності стане всесвітнім і відбудеться у формі великого онлайн-марафону.
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