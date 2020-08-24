Немецкие медики подтвердили, что в организме Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом сообщает пресс-служба клиники Charite, куда был доставлен Навальный.

Отравлен, остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет. Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования

Стоит отметить, что врачи начали еще один обширный анализ. По данным медиков, Навальный еще находится в реанимации, и до сих пор – в коме.

Как сообщили в пресс-службе клиники, Навальному назначают антидот атропин. Но, медики не могут пока точно утверждать, как скажется отравление на работоспособности Навального.

В то же время они допускают долгосрочные последствия в области нервной системы. В клинике отметили, что информируют общественность о состоянии здоровья Навального с разрешения его жены Юлии.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Германии сделало заявление по поводу Навального.

Ранее, Навальный был экстренно доставлен в Германию, в клинику Charite. После чего, медики поставили ему окончательный диагноз.