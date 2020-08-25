У Верховній Раді обговорюють збільшення мінімальної зарплати [ Редактировать ]
Нині відбувається позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному - низка питань. Зокрема, щодо збільшення мінімальної зарплати. Відповідних законопроектів у Парламенті зареєстровано три, один із них - президентський.
Глава держави пропонує підвищення мінімалки вже з 1 вересня - до 5 тисяч гривень, з січня нового року - ще на тисячу, і впродовж 2021 - зростання до шести з половиною тисяч гривень. Крім того, парламентарії планують розглянути питання ратифікації Угоди про отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС - у розмірі мільярда і двохсот мільйонів євро.
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