172 людини звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині. Їх утримували в так званих реабілітаційних центрах - нібито для лікування. Натомість змушували працювати задАрма. У центри здебільшого потрапляли соціально незахищені люди - з алкогольною та наркотичною залежностями. А відправляли їх туди родичі.

Артем Крищенко, начальник департаменту Нацполіції України в боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми: