На Дніпропетровщині звільнили від трудового рабства десятки людей [ Редактировать ]
172 людини звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині. Їх утримували в так званих реабілітаційних центрах - нібито для лікування. Натомість змушували працювати задАрма. У центри здебільшого потрапляли соціально незахищені люди - з алкогольною та наркотичною залежностями. А відправляли їх туди родичі.
Артем Крищенко, начальник департаменту Нацполіції України в боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми:
Було проведено 13 обшуків, в 5 реабілітаційних центрах було затримано 9 фігурантів цієї справи. На даний час проводять роботу соціальні служби державних установ.
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