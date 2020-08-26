"Украинский дом" в Киеве подсветили цветами флага Беларуси (фото) [ Редактировать ]
Вечером в среду, 26 августа, в Киеве на улице Крещатик, 2 прошла акция в поддержку протестующих в Беларуси, требующих отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов в стране.
Ее организаторы - правозащитная инициатива #BelarusWatch.
Об этом сообщают "Буквы".
К слову, дата проведения мероприятия была выбрана неслучайно - действующий президент Беларуси находится у власти 26 лет.
В знак солидарности здание "Украинского дома" в столице было подсвечено цветами бело-красно-белого флага, ставшего символом протестов в Беларуси.
Аналогичные акции прошли в 16 странах мира.
Ранее сообщалось, что в Киеве здание КГГА украсили флагом Беларуси.
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